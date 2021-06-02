Лукашенко предложил представителям ЛНР поговорить с Протасевичем в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил представителей Луганской народной республики (ЛНР) приехать в Минск, чтобы допросить задержанного блогера Романа Протасевича.

«Милости просим к нам, пожалуйста, задайте вопросы», - сказал глава государства в эфире телеканала «Беларусь 1».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении задержанного в минском аэропорту основателя запрещенного в республике Telegram-канала Nexta. По данным следователей из ЛНР, Протасевич воевал в Донбассе на стороне Украины, совершил «ряд особо тяжких преступлений» – то есть, обстреливал города и поселки, «что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктур».

1 июня генпрокуратура ЛНР попросила власти Белоруссии предоставить отправленного в Минске под стражу блогера для допроса по этому делу.

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