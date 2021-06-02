На корабле ВМС Ирана вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на одном из кораблей Военно-морских сил Ирана Фото: REUTERS

Ранним утром в среду, 2 июня, на одном из кораблей, принадлежащих Военно-морским силам (ВМС) Ирана, во время учебной миссии в Персидском заливе вспыхнул пожар. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По информации издания, корабль загорелся, когда находился неподалеку от порта Джаск, расположенного в Оманском заливе. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Весь экипаж под пристальным наблюдением аварийно-спасательной бригады благополучно эвакуировался на берег. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом инциденте в акватории Персидского залива. В конце апреля корабли Военно-морских сил США открыли предупредительный огонь из-за того, что к ним "на опасное расстояние" приблизились военные корабли иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР).