Сергей Чемезов прокомментировал санкции Запада против России

Россия должна быть готова к жестким санкциям со стороны западных государств, по сути означавших бы войну. Об этом в среду, 2 июня, заявил руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.

- Нынешние санкции точно нельзя назвать мягкими. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано, а совсем жесткие санкции, по сути, являются войной. Мы, естественно, должны быть к этому готовы. Однако полагаю, что к этой войне не готовы США и Европа. В первую очередь, европейцы, - сказал он в интервью изданию РБК.

Глава «Ростеха» отметил, что у России и европейских стран есть сильный взаимный интерес, в то время как с Соединенными Штатами объем торговли небольшой. Из-за введения жестких санкций Европа лишается возможности продавать в России свою продукцию.

- У европейцев, конечно, нет восторга по этому поводу. Россия со своей стороны делает все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации, - подчеркнул Сергей Чемезов.

Накануне глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что череда антироссийских санкций со стороны Запада является нелегитимной, и российская сторона не будет оставлять подобные выплаты без ответа.