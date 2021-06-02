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В мире2 июня 2021 9:47

Роман Протасевич на допросе заявил, что его подставили

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры допроса Протасевича
Ксения АНУФРИЕВА
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Роман Протасевич на допросе заявил, что его подставили

Роман Протасевич на допросе заявил, что его подставили

Фото: REUTERS

Белорусский телевизионный канал ОНТ показал новые кадры допроса Романа Протасевича, который был задержан в Минске после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Телеканал сообщил, что готовит сюжет, в который войдет видео с полным допросом основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Пока что канал опубликовал небольшой отрывок допроса, на котором Протасевич заявил, что его подставили.

- Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске, - сообщил он. О чем именно идет речь, в ролике не уточняется. Полная версия допроса выйдет сегодня, 2 июня.

Напомним, следовавший из Афин в Вильнюс самолет компании Ryanair 23 мая экстренно сел в Минске из-за поступившего сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После этого белорусские правоохранители задержали находившегося на борту Романа Протасевича. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и за организацию массовых беспорядков.

Как писал сайт Kp.ru, накануне задержанный создатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta на допросе дал признательные показания и сообщил, что сотрудничает со следствием.