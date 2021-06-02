Аккредитация вузов в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аккредитация российских высших учебных заведений станет бессрочной с 1 марта следующего 2022 года. Об этом в среду, 2 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

- С марта следующего года аккредитация вузов в России становится бессрочной. При этом мы должны контролировать образовательные учреждения, которые предоставляется данная преференция, - сообщил заместитель главы ведомства Светлана Кочетова в ходе заседания общественного совета при Рособрнадзоре.

Она добавила, что новая модель предполагает переход от оценки соответствия образовательных программ образовательным стандартам к оценке качества подготовки студентов. Деятельность вузов планируется оценивать, основываясь на аккредитационных показателях.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что специалисты ведомства должны обсудить аккредитационные показатели и принять их до 1 января совместными приказами с министерствами.