Несетевые аптеки смогут продавать лекарства дистанционно с 1 сентября 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что несетевые аптеки смогут вести дистанционную продажу лекарственных препаратов с 1 сентября 2021 года. Об этом в среду, 2 июня, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Постановлением внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. В частности, исключается требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов", - говорится в сообщении пресс-службы главы кабинета министров.

В постановлении премьер-министра Российской Федерации отмечается, что цены на лекарства на маркеплейсах не должны быть выше тех, что установленных в обычных аптеках.