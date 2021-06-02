Минобороны России: НАТО поставляет Украине оружие под прикрытием учений Sea Breeze Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО поставит на Украину современное оружие под прикрытием учений Sea Breeze. Позже это вооружение будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. Об этом в среду, 2 июня, заявил в ходе беседы с журналистами официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, по статусу учения является морским, однако истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка Черного моря.

Генерал-майор отметил, что на Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности.

- Под прикрытием проведения учения туда планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для войск Украины. Потом, как и в предыдущие годы, это вооружение и имущество будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным около неподконтрольных Киеву районов в Донецкой и Луганской областях, - сообщил Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что Министерство обороны России будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения учений и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности государства.