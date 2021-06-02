Телеканал «360» представил новый логотип

Телеканал «360» представил новый логотип на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Обновленная эмблема – это не только внешние изменения. Последние несколько лет телеканал осваивает digital-платформы, наращивает аудиторию в соцсетях.

А в этом году корреспонденты «360» стали снимать материалы на свои телефоны. Уход от телевизионной камеры – это первый шаг смещения телевидения в digital. Зрители не теряют в качестве картинки, а наоборот, получают авторский контент, который становится мобильнее, удобнее и ближе.

- Мы прощаемся с полоской ГЦП и добавляем в логотип орбиту - отражение трансформации «360» и ориентированности на digital. Теперь наши основные площадки - соцсети, мессенджеры, сайт и YouTube, - отметили представители телеканала на ПМЭФ.

«360» на YuoTube в 2021 году получил золотую кнопку.

«360» в TikTok имеет более четырех миллионов подписчиков – это рекордное число для СМИ.

360tv.ru – один из самых посещаемых в московском регионе.