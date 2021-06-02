Ицхак Герцог избран новым президентом Израиля Фото: REUTERS

Руководитель Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» Ицхак Герцог избран новым 11-м президентом еврейского государства. Об этом в среду, 2 июня, сообщил во время пленарного заседания Кнессета спикер палаты Ярив Левин. Трансляцию заседания из зала вел местные парламентский телевизионный канал.

Сообщается, что во время первого тура за Ицхака Герцога проголосовали 87 из 120 депутатов при необходимом для победы минимуме в 61. Глава Еврейского агентства Израиля «Сохнут» сменит на президентском посту Реувена Ривлина в конце первой декады июля текущего года.

Ицхак Герцог является в настоящее время глава Еврейского агентства, которое занимается связями с диаспорой и репатриацией евреев в Израиль. Его отец – Хаим Герцог – шестой израильский президент.

Надо отметить, что Израиль – это парламентская республика, поэтому президент в еврейском государстве выполняет в основном церемониальные функции. Главу государства избирают депутаты Кнессета на один срок раз в семь лет.