МИД России: Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу кибератаки на компанию JBS Фото: REUTERS

Российская и американская стороны находятся в контакте по поводу кибератаки на компанию JBS. Об этом в среду, 2 июня, заявил в ходе беседы с журналистами заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков.

- Вчера по линии государственного департамента США и нашего посольства в Вашингтоне состоялся соответствующий разговор. С данной точки зрения можно говорить о том, что администрация Соединенных Штатов находится в прямом контакте с российским правительством, - отметил дипломат.

Напомним, накануне хакерская атака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию заводов этой организации на территории США. Американский президент Джозеф Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки, и что США находятся в контакте с российскими властями.