Главным режиссёром Росгосцирка назначена Елена Петрикова

Большой Московский цирк, 2018 г. Фото пресс-службы Росгосцирка.

«Мы давно знакомы с Еленой Владимировной и её профессиональной деятельностью. Она замечательный и очень талантливый режиссёр, родилась в цирковой семье, и вся ее творческая биография связана с цирком. А главное, как мне кажется, она очень близка нам по духу. Уверен, что её опыт, знания и энергия – это то, что сейчас необходимо компании», - прокомментировал глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Елена Петрикова работала помощником художественного руководителя Большого Московского цирка и исполнительным продюсером Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ», при этом оставаясь действующей артисткой в жанрах джигитовки на лошадях и тройной трапеции. Это позволило ей узнать 85 процентов всех цирковых артистов России и мира.

По словам Елены, в своей стратегии по развитию творческой составляющей Росгосцирка она намерена ориентироваться на лучшие отечественные и мировые практики. Цирк будет идти в ногу со временем, но при этом в основе останутся традиции русского цирка, заложенные отцами циркового искусства.

Елена Петрикова и Елена Бараненко – обладатели «Бронзового клоуна» Международного фестиваля в Монте-Карло, 2015 г. Фото пресс-службы Росгосцирка.

«Елена Петрикова – мастер своего дела», – считает художественный руководитель театра «Уголок дедушки Дурова», народный артист России, Юрий Дуров. – Она талантливая артистка с хорошими организаторскими способностями. Елена является одним из устроителей Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ», который ежегодно проходит в Москве. За все семь лет фестиваля она привезла в Россию много интересных номеров из США, Китая, Колумбии, Германии, и у российского зрителя была возможность увидеть лучшие аттракционы мира. Уверен, что на посту главного режиссёра она вдохнёт новую жизнь в программы Росгосцирка».

Елена родилась в цирковой семье. Уже в 5 лет она впервые вышла на манеж, участвуя в клоунских репризах. А в 14 стала самой юной артисткой, которая выполняла трюки без страховки. Работала практически во всех жанрах циркового искусства: эквилибр, акробатика, танцы на лошади, джигитовка, жонглирование.

В 2006 году с красным дипломом окончила ГИТИС (РАТИ), факультет режиссуры цирка на кафедре профессора М. И. Немчинского, а в 2016 году – Московский экономический институт по специальности «Государственное и муниципальное управление». Владеет английским языком и разговорным итальянским.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло, 2015 год. Фото пресс-службы Росгосцирка.

В 2012 году Петриковой присвоено звание «Заслуженная артистка России».

Лауреат премии города Москвы в номинации «Цирковое и эстрадное искусств» за исполнение номера «Добро и зло».

Является обладателем серебряной и бронзовой награды на самом престижном Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло.

Как режиссёр поставила более 20 цирковых номеров и спектаклей, среди которых – «Приключения итальянца в России» на площадке Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, ежегодные цирковые проекты на МСА «Лужники» (с 2007 г.), цирковой спектакль «Небылица» и многое другое. Также стала куратором, режиссёром и одним из соорганизатором первого Международного фестиваля «Лучшие клоуны мира».

Алексей Макаренко, дрессировщик львов

«На сегодняшний день Елена Петрикова входит в тройку лучших цирковых режиссёров страны и мира. Она ставит номера с животными, а это может делать далеко не каждый режиссёр. Для нас Лена ставила аттракцион со львами. Она продумала каждый шаг, каждый поворот головы – при создании номера Елена обращает внимание на каждую деталь. Считаю, что мы заполучили в команду сильного игрока».