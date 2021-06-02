Экологи Германии требуют приостановить укладку "Северного потока - 2"

Экологи Германии требуют приостановить укладку труб "Северного потока - 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) в Германии потребовала приостановить строительство газопровода "Северный поток-2". Соответствующий запрос был подан в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении экологов.

"DUH дополнительно запросила выполнить не проведенный ранее анализ с точки зрения защиты климата и на этот период [его проведения] приостановить дальнейшее строительство трубопровода", - сказано в релизе.

Организация ссылается на решение Федерального конституционного суда Германии, который в марте 2021 года обязал правительство ФРГ конкретизировать планы по сокращению выбросов CO2 и меры по защите климата.

"Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии не может закрывать глаза на вредные для климата последствия ввода в эксплуатацию газопровода и должно немедленно отозвать свое разрешение", - сказано в заявлении.

Напомним, что газопровод "Северный поток - 2" подразумевает прокладку труб общей протяженностью 2,5 тысячи километров. Проект предполагает соединение российского и германского берегов. Ранее стало известно, что строительство будет завершено летом этого года. Проект готов более чем на 93%.