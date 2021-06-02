Психолог перечислила три основные ошибки родителей при подготовке детей к ЕГЭ

Психолог перечислила три ошибки родителей при подготовке детей к ЕГЭ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог Полина Заргарова перечислила основные ошибки, которые совершают родители при подготовке школьников к ЕГЭ.

Экзаменационный период стартовал с 31 мая, выпускникам 11-х классов предстоит сдать по четыре экзамена. Нервы напряжены не только у школьников, но и родителей.

- В этой ситуации взрослые часто совершают ошибки, которые отражаются на детях. Нет смысла ругать экзамен, никто пока не планирует его отменять. Лучше настроить выпускника, что нужно воспринять экзамен как должной и постараться применить все свои знания. Родители должны всячески помогать с подготовкой, объяснять материал самостоятельно или организовать репетитора, - советует психолог.

Гиперопека – еще одна проблема взрослых. Если они будут пытаться взять на себя всю ответственность за происходящее, то вряд ли можно рассчитывать на хороший результат.

- У школьника отсутствует мотивация. Подросток понимает, что все решают за него взрослые: водят по кружкам, напоминают о расписании, выбирают, куда поступать. Зачем переживать, если все устроят мама и папа? – задается вопросом эксперт.

Но и полностью отпускать ситуацию и терять бдительность нельзя. Школьника надо настроить, что после экзамена его ждет еще много испытаний. Предстоит решить вопрос с выбором будущей профессии.

- Когда экзамены уже начались, поздно пытаться освоит всю школьную программу. Готовиться нужно было начинать за несколько лет. Теперь главное сохранять спокойствие, доброжелательность и всячески поддерживать подростка, - заключила эксперт в беседе с Пятым каналом.