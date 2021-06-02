Вучич: США и Германия требуют от Сербии признания независимости Косово

Вучич заявил, что США и Германия требуют от Сербии признания независимости Косово. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США и Запад требуют от Белграда признания независимости самопровозглашенного Косово в открытой форме.

"США и западные силы требуют, чтобы Сербия признала Косово так или иначе. Они больше и не требуют, чтобы это было представлено в некой форме, но напрямую, с упоминанием взаимного признания", - сказал Вучич на пресс-конференции в среду.

Сербия для сближения с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни сербских гражданам в 2011 году, была вынуждена начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при участии ЕС.

В результате в 2013 году было принято "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины. А в 2015 году было заключено соглашение о сообществе сербских общин в крае с правами автономии. В последствии диалог между странами по этому вопросу был остановлен.

Ранее сербские власти отметили, что не собираются вводить санкции против России. Белград считает Москву партнером и другом.