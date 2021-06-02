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Общество2 июня 2021 16:59

Бывший директор «Открытой России»* Пивоваров арестован до конца июля

Следствие опасается, что фигурант может скрыться от уголовного преследования
Абдулла ШАКИРОВ
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Бывшего директора «Открытой России» Пивоварова арестовали до конца июля

Бывшего директора «Открытой России» Пивоварова арестовали до конца июля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший директор организации «Открытая Россия»*, деятельность которой признана нежелательной в РФ, Андрей Пивоваров арестован первомайским районным судом Краснодара до 31 июля 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, по версии следствия, в августе 2020 года, Пивоваров, являясь участником иностранной неправительственной организации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации.

Обвинение просило заключить Пивоварова под стражу на время предварительного следствия, объясняя это тем, что у подозреваемого нет постоянных места жительства в Краснодаре, и источников дохода, а также нет данных о заболеваниях, которые препятствовали бы аресту. В связи с этим следствие опасается, что Пивоваров может скрыться от уголовного преследования, пишет ТАСС.

Отмечается, что Пивоваров не признал вину в совершении преступления. Между тем сторона защиты решила обжаловать меру пресечения. Сам Пивоваров уверен, что его арестовали по политическим причинам.

Ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности. В понедельник, 31 мая, он был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга.

* Организация признана нежелательной на территории России.