Верховный суд Испании признал право проституток объединяться в профсоюзы Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Верховный суд Испании удовлетворил жалобу организации OTRAS и признал право проституток создавать профсоюзы.

Как сказано на сайте ВС королевства, в 2018 году Национальная судебная коллегия постановила признать устав профсоюза OTRAS недействительным, так как он разрешал наемную проституцию. Суд постановил разрешить проституткам объединяться в профсоюзы при условии, что они работают на себя, а не на сутенеров.

«Поддерживая апелляцию, поданную Союзом организаций секс-работников (OTRAS), решение аннулировано, поданные иски отклонены. Оспариваемый статус считается законным», – говорится в сообщении.

В марте в Брюсселе прошли демонстрации работников сферы сексуальных услуг. Бельгийские проститутки хотели заставить власти обратить внимание на свои финансовые проблемы, возникшие после временного запрета на сексуальную деятельность в связи с пандемией коронавируса.