Француз Давид Диоп стал лауреатом Международной Букеровской премии

Давид Диоп стал лауреатом Международной Букеровской премии. Фото: соцсети

Французский писатель Давид Диоп стал лауреатом Международной Букеровской премии, которая присуждается в области литературы на английском языке. Об этом объявила на торжественной церемонии в Кафедральном соборе Ковентри председатель жюри, писательница из Великобритании Люси Хаджес-Холлетт.

Мужчина получил награду за роман "Родственная душа", который рассказывает о временах Первой мировой войны и колониального господства. Главным героем книги выступает солдат из Сенегала, который сражается в рядах французской армии.

- Эта история о войне, любви и безумии обладает ужасающей силой. Главного героя обвиняют в колдовстве, и есть что-то сверхъестественное в том, как повествование воздействует на читателя, — сказала Хаджес-Холлетт.

В 2020 году букеровская премия по литературе досталась шотландскому писателю Дугласу Стюарту. Престижную награду прозаику принес его дебютный роман "Шагги Бэйн" (Shuggie Bain), основанный на детских воспоминаниях автора. Книга "Шагги Бэйн" рассказывает о бедной семье из Глазго в 80-х годах прошлого века.