Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 получили разрешения на полеты в Германию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 получили необходимые разрешения на выполнение полетов из России в Германию.

- Все нормально, все разрешили, — приводит слова гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова ТАСС.

Он добавил, что речь идет о разрешении примерно на 28 рейсов в неделю в летном расписании.

- S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке, — сообщили также в пресс-службе компании S7.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что вопрос с предоставлением разрешений на выполнение некоторых рейсов между Москвой и Германией решен. До этого был отменен ряд рейсов из России в Германию. Так, компания "Аэрофлот" отменила перелет во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен в среду. Однако борт "Аэрофлота", выполняющий рейс в Берлин, вылетел по расписанию.