В штате Западная Вирджиния среди вакцинировавшихся разыгрывают ружья и автомобили

В США власти штата Западная Вирджиния решили организовать специальную систему призов в качестве поощрения для граждан, которые уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

- Вы сможете выиграть необыкновенный приз. Некоторые из вас могут даже стать миллионерами, - заявил губернатор штата Джим Джастис, слова которого цитирует NBC.

Таким образом, любой привитый от covid-19 житель штата может претендовать на главный приз – один миллион долларов. Среди прочих призов в Западной Вирджинии разыгрываются две стипендии в университет штата, два пикапа Ford F-150, 10 охотничьих ружей, пять пожизненных лицензий на охоту и рыбалку и 25 поездок в парки штата в выходные дни.