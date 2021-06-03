В ФМБА заявили об эффективности новой вакцины при любой мутации коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцина от коронавирусной инфекции производства Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет защищать организм человека при любой мутации вируса. Об этом заявила первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева.

- Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от covid-19, - рассказала представитель агентства в интервью газете "Известия".

Замруководителя ФМБА также добавила, что разрабатываемая агентством вакцина вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определенных белков, но и клеточный, который нацелен на консервативные белки.

Ранее сообщалось, что глава ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что российское агентство рассчитывает завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавирусной инфекции в июне текущего 2021 года.

До этого ФМБА запатентовала препарат для профилактики и лечения covid-19 "Мир-19". Глава агентства сообщила, что это лекарство вводится интраназально или с помощью ингалятора и останавливает размножение коронавируса в организме человека.