ЕГЭ по русскому языку в России в 2021 году сдадут около 680 тысяч участников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку будут сдавать около 680 тысяч участников. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

- 3 и 4 июня 2021 года пройдет основной период ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, в этом году его сдают около 680 тысяч человек, в том числе порядка 626 тысяч выпускников текущего года, - говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что школьники придут в сдавать экзамен в 5 750 пунктов сдачи по всей стране и за рубежом.

- Из-за эпидобстановки Единый государственный экзамен будет проводиться в два дня, чтобы минимизировать массовые скопления участников в экзаменационных пунктах, - уточняют в ведомстве.

При организации экзамена для школьников буду соблюдены все необходимые меры эпидемической безопасности, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Также в целях безопасности все пункты проведения ЕГЭ будут охраняться сотрудниками МВД и Росгвардии.