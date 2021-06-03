Онищенко допустил рост заболеваемости коронавирусом осенью, если россияне не будут прививаться Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией может возрасти осенью текущего года, если темпы вакцинации от вируса останутся на низком уровне. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил академик РАН и депутат российской Государственной думы Геннадий Онищенко.

- Поскольку коронавирус циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период - это благоприятный период для роста заболеваемости. Осенью увеличивается заболеваемость не только коронавирусом, но и всех болезней, которые передаются таким же путем. Рост заболеваемости будет, если темпы вакцинирования будут на таком же низком уровне, - сказал бывший глава Роспотребнадзора в интервью РИА Новости.

Геннадий Онищенко отметил, что прослойка тех, кто имеет иммунитет к коронавирусной инфекции, все еще достаточно маленькая.

Как писал сайт kp.ru, по словам главы российского министерства здравоохранения Михаила Мурашко, свыше 18 миллионов жителей страны уже получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции.