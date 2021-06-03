В России намерены ввести новый штраф за превышение скорости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Об этом в четверг, 3 июня, пишет портал Autonews.ru, ссылаясь на информации Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и видеофиксации «Око».

Новый штраф могут ввести за превышение установленной скорости движения. Представители ассоциации объяснили, что системы контроля средней скорости уже сертифицированы и прошли проверку, а привлечение к административной ответственности за установленные ими нарушения правомерно по статье 12.9 российского Кодекса об административных правонарушениях.

Вопрос о внесении изменений в законодательство в настоящее время прорабатывает министерство внутренних дел России совместно с Минюстом и Минтрансом.

- Фотовидеофиксаторы эффективнее всего помогают поддерживать безопасность на автомобильных дорогах. На участках проезжей части, которые оборудованы такими системами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50 процентов, - рассказали эксперты.

Как писал сайт kp.ru, накануне российский вице-премьер Марат Хуснуллин поручил правительству до августа текущего года согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.