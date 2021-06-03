Новак: До окончания строительства «Северного потока-2» осталось 100 км

До окончания строительства «Северного потока-2» осталось 100 км. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено в 2021 году. Специалистам осталось проложить всего 100 километров труб.

"Что касается "Северного потока — 2", работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году", - сказал Новак журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Новак также отметил, что точные сроки реализации проекта зависят от технических и погодных условий. По словам вице-премьера, приблизительно осталось уложить около 100 километров труб по двум ниткам газопровода.

Напомним, ранее в Газпроме заявили, что строительство "Северного потока - 2" реализовано более чем на 93%.

"Северный поток - 2" - газопровод соединяющий российский и германский берег. Общая протяженность двух нитей составляет 2,5 тысячи километров. Он пролегает по дну Балтийского моря. Ранее в германские власти отмечали, что заинтересованы в окончании строительства проекта.