Минтранс России намерен создать новый лоукостер Фото: Иван ВИСЛОВ

В России в скором времени может появиться ещё один лоукостер. Министерство транспорта страны намерено создать его в средней полосе. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил глава ведомства Виталий Савельев во время сессии «Транспортный каркас экономики» в ходе Петербургского международного экономического форума.

Специалисты министерства считают, что новый российский лоукостер поможет повысить мобильность населения и существенно удешевит перевозки.

- Задача нашего министерства, имея такую перспективную модель, как «Победа», создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и в значительной степени удешевит авиационные перевозки. В настоящее время все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок, - отметил Виталий Савельев.

Напомним, что сейчас в России есть только один лоукостер – «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот».