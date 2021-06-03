«Мой первый суд!»: Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков на дорогущей иномарке McLaren

Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков на дорогущей иномарке McLaren Фото: кадр с видео

Известный рэпер Алишер Моргенштерн допелся до суда. В его творчестве усмотрели пропаганду наркотиков и теперь оценить работы предстоит служителям Фемиды.

3 июня исполнитель приехал в суд на заседание и сразу же отметил, что « открыли дело, потому что это кому-то нужно». Молодой человек уверен, что нельзя запретить творчество.

- Все, что однажды было в интернете, остается навсегда», - заявил музыкант перед зданием суда.

Кстати, эпатажный исполнитель приехал в суд на автомобиле McLaren. Обычно Моргенштерн не избегает темы денег и даже бравирует ей, но на этот раз предпочел уйти от вопроса о стоимости машины.

- Я теперь скромный мальчик, – отшутился артист.

Но по данным поисковиков цена за чудо британского автопрома может доходить до 25 миллионов рублей.

Что касается предмета судебного разбирательства, то рэпер не согласен, что его песни пропагандируют наркотики и продолжает исполнять их на сцене.

- Они же еще не запрещенные. Адекватные люди просто смеются над этим, как и мы, - отметил он.

Заседание проходило в закрытом режиме и судья не разрешила пускать в зал девушку Моргенштерна – Дилару. Этот факт вызвал возмущение у парня, сообщает телеканал "360".

- Жену не пускают в суд. Вы можете запрещать мои песни, но не пускать мою жену на мой суд — мой первый суд! – возмутился исполнитель.