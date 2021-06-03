Чубайс назвал три события необратимо изменивших карту мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал три глобальных геополитических события, необратимо изменивших карту мира.

"Во-первых, ЕС пересмотрел свои цели климатической политики на 2030 год. Если раньше было снижение объемов выбросов СО2 на 40%, то принято решение о снижении на 55%. Во-вторых, победа [Джо] Байдена на выборах [президента], вслед за которой США немедленно вернулись в Парижское соглашение и объявили что к 2030 году выбросы в стране будут снижены на 50% ниже, чем в 1990-е годы", - сказал он в четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Третье событие, повлиявшее на карту мира, по мнению Чубайса, - это планы Китая по выходу на углеродную нейтральность к 2060 году. Он отметил, что Поднебесная умеет ставить долгосрочные цели и стремительно к ним идти. Чубайс подчеркнул, что действий ЕС, США и Китая достаточно, чтобы мир принял решение о радикальном изменении всей экономической политики.

Петербургский международный экономический форум организован Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня 2021 года. Ключевой темой форума в этом году является экономика - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением эпидемиологических мер безопасности.