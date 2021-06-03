Захарова опровергла информацию об ущемлении прав СМИ-иноагентов в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию об ущемлении прав СМИ-иноагентов в России.

Она отметила, что за последнее время появилось множество «вбросов, информационных кампаний, дезинформационных мероприятий» относительно работы этого закона. Дипломат заявила, что СМИ-иноагенты пользуются теме же правами, что и российские журналисты.

«Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ — это неправда», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что закон о медиа, финансируемых из зарубежных источников, стал ответом на действия США в отношении российских СМИ. Захарова напомнила, что закон направлен на защиту интересов отечественных СМИ от возможных нежелательных действий иностранных властей.

Напомним, что закон о СМИ-иностранных агентах принят в 2017 году после требований Минюста США зарегистрировать RT America в качестве иноагента.