Эксперт прокомментировал заявление Курца о «Северном потоке – 2»

Эксперт оценил заявление Курца о «Северном потоке — 2» Фото: REUTERS

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца о том, что страна приветствует решение США больше не вводить санкции и не препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2».

«Я думаю, что поддержка сохранится, потому что есть убеждённость и в Германии, и в Австрии, что «Северный поток — 2» — это действительно, как сказал Курц, про диверсификацию», — цитирует эксперта RT.

Бышок добавил, что «Северный поток – 2» - это энергетический и экономический проект, а не политический, поэтому Австрия, скорее всего, продолжит его поддерживать.

«Для стран, которые потребляют энергоносители, принципиально важно иметь как можно более широкий рынок», — добавил специалист.

Также, по мнению эксперта, выступление Курца свидетельствует о том, что Австрия в какой-то степени становится «адвокатом России на европейской арене».

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал решение США отказаться от санкций в отношении компаний, причастных к строительству «северного потока – 2».

«Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте «Северный поток — 2». Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать «Северный поток — 2», потому что это отвечает нашим экономическим интересам», - приводит слова политика телеканал «360».

Днем ранее коммерческий директор компании-оператора проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид заявил, что строительство идет по плану, и выразил уверенность, что проект все-таки будет реализован, пишут «Известия».