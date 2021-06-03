Три российских фильма попали в программу Каннского кинофестиваля 2021 года Фото: Shutterstock

В программу Каннского кинофестиваля этого года попали сразу три российских фильма. В основном конкурсе будет представлена кинолента режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», а в секции «Особый взгляд» - фильмы «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

- Алексей Герман-младший с фильмом «Дело» приглашён для участия в программе «Особый взгляд». Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова включен в основной конкурс фестиваля. Мы рассчитываем, что он сможет приехать в Канн, чтобы лично представить свой фильм, - цитирует в четверг, 3 июня, агентство ТАСС художественного директора смотра Тьерри Фремо.

Он напомнил, что предыдущий фильм Серебренникова «Лето» также участвовал в конкурсной программе фестиваля в 2018 году.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля текущего года. Изначально его должны были провести в мае, однако решили перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции.