Песков назвал «чудовищной» кражу денег у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде Победы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал кражу денежных средств у ветерана, который сидел рядом с российским президентов Владимиром Путины на параде Победы. Эту ситуацию пресс-секретарь главы государства назвал «чудовищной».

- Это чудовищная ситуация. Нам известно, что полиция работает над этим. Конечно, хочется верить, что все-таки этих подонков найдут, - подчеркнул Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в четверг, 3 июня.

Как ранее писал сайт kp.ru, московская полиция в настоящее время разыскивает телефонных мошенников, которые обманом убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника битвы на Курской дуге Василия Пронина снять с банковского счета и передать третьему лицу 400 тысяч рублей. По данному факту уже возбудили уголовное дело.