Белоусов: Решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния связано с угрозой санкций США

Решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния связано с угрозой санкций США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов объяснил, с чем связано обнуление доли доллара в ФНБ. Он отметил, что в большей степени на ситуацию повлияли угрозы санкций со стороны США.

"Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства", - сказал он, отметив, что данное решение "никак" не отразится на рубле.

По словам вице-премьера, санкции со стороны США заставили Россию создать запас прочности, резко сократив внешний долг. Американские рестрикции, по словам Белоусова, нанесли определенный урон, но они породили две тенденции.

"Первая тенденция - это то, что мы создали запасы прочности по всем наиболее важным направлениям российской экономики", - сказал он.

Вторая тенденция, по словам вице-премьера, это резкое сокращение внешнего долга. Белоусов отметил, что зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в два раза ниже, чем она была в 2014 году.

Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца.