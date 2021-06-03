Путин: Российская экономика выходит из кризиса, вызванного коронавирусом

Президент 3 июня принимает онлайн участие в ПМЭФ. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что российская экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

"Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом", - сказал глава.

По мнению Путина, предприниматели знают о положении дел в экономике "лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме".

"Но без всяких сомнений <...> мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения", - заявил Путин.

Напомним, что ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня 2021 года. Основной темой мероприятий является экономика.

Ранее президент РФ поставил перед правительством цель - совершить в российской экономике прорыв за ближайшие шесть лет.

Путин 3 июня принимает участие в форуме в онлайн, а в пятницу, 4 июня 2021, президент будет очно присутствовать на сессиях ПМЭФ.