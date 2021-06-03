Попова предупредила об опасности "черной плесени"

Анна Попова рассказала, при каких условиях опасна "черная плесень" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких условиях может быть опасно заболевание "черная плесень".

Специалист отметила, что любой инфекционный агент опасен всегда и все зависит о того, в каком состоянии находится иммунитет человека.

- Высокая влажность и высокая температура - это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии. Поэтому соблюдение всех правил – антисептики, маски крайне важны, — цитирует Попову РИА Новости.

Напомним, Индию, где жертв пандемии не успевают кремировать прямо на улицах, накрыла новая напасть. Мукормикоз или "черная плесень" поражает носоглотку, легкие и глаза. Причем в основном заболевают люди, только что перенесшие COVID-19.

Ранее в больнице города Газиабада, пригорода Нью-Дели скончался пациент, у которого выявили коронавирус и сразу три грибковых заболевания — "черная плесень", "белая плесень" и "желтая плесень".