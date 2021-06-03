В России выявили более 1 тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила, что в России выявили более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса выявлено в России, 70% из них приходятся на британский и 24% - на индийский.

"На сегодняшний день мы выделили более 1 000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, - это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% - это британский, 24% - индийский и 6% - южноафриканский штамм из 1 068 изолятов", - сказала Попова на совместном пресс-брифинге Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

Также она рассказала, что Роспотребнадзор не видит опасности распространения в России мукоромикоза, который стал настоящим бедствием в Индии. Попова напомнила и о том, что всем нужно вынести уроки из пандемии коронавируса, так как существует и другие угрозы. Она рассказала о двух выявленных случаях птичьего гриппа: один был зафиксирован в Китае, другой в России. При этом глава Роспотребнадзора напомнила, что перешагнув видовой барьер птичий грипп окажется опаснее коронавируса, так как инкубационный период его составляет всего несколько часов, тогда как коронавирус проявляется лишь через две недели.