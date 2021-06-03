Оппозиционный блогер Роман Протасевич признал вину в призывах к беспорядкам в Белоруссии Фото: REUTERS

Экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в минском аэропорту, признал свою вину в призывах к беспорядкам в Белоруссии.

- Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса, — сказал оппозиционер в эфире телеканала ОНТ.

Также он сообщил, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу "Черная книга", который публикует личные данный силовиков.

Ранее Роман Протасевич заявил, что в посадке самолета в минском аэропорту виновен Даниил Богданович из окружения бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Он рассказал, что именно с Богдановичем у него были конфликтные отношения. Также последний знал о том, что Протасевич будет возвращаться рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс.