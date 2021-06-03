Россия выигрывает у Канады со счетом 1:0 после двух периодов на ЧМ-2021 по хоккею

Россия продолжает поединок против Канады. Фото: REUTERS

В Риге завершился второй период четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. Россия играет с Канадой и после 40 минут выигрывает со счетом 1:0.

Первый период поединка завершился со счетом 0:0. Но затем потом наша команда смогла сломить сопротивление канадцев. На 34-й минуте Евгений Тимкин подправил шайбу в сутолоке у ворот.

В параллельно проходящем четвертьфинале Чехия - Финляндия финская команда вышла вперед в счете, забросив шайбу во втором периоде поединка. Победители этих двух встреч сыграют в полуфинале, который пройдет послезавтра.

Сайт KP.RU ведет прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия - Канада.