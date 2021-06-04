Блинкен призвал Россию пресекать кибератаки со своей территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия обязана пресекать кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее территории.

- Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку и ее главари находились в России и находятся в России. Я считаю, России нужно обеспечить все, чтобы подобное не повторялось, - сказал Блинкен в интервью испанской службе CNN