Цены на сотовую связь в России перестали расти с начала 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на сотовую связь в России перестали расти с начала текущего года. Такой вывод сделало агентство Telecom Daily на основании опроса абонентов, проведенного в конце мая.

Как уточняется, 91 процент опрошенных сообщили, что стоимость услуг сотовых компаний с начала года не изменилась или даже снизилась, о некотором повышении сообщили только 9 процентов респондентов.

Отмечается, 79 процентов респондентов сообщили, что не почувствовали никаких изменений в тарифах на сотовую связь с начала года, 12 процентов опрошенных указали на понижение затрат, а 3 процента россиян заявили, что стали платить больше на 10-15 процентов, и еще 1 процент граждан считают, что тарифы выросли на 15 процентов.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, с начала года операторы фактически заморозили рост тарифов. При этом, в прошлом году стоимость услуг выросла примерно на 13 процентов.

Согласно данным Росстата, с января по апрель прошлого года средние расходы одного россиянина на сотовую связь составили 370,6 рубля в месяц, что на 7,7 процентов больше, чем годом ранее. К декабрю 2020 года сотовая связь подорожала в среднем до 388,8 рубля, однако с января по апрель 2021 года тарифы практически не изменились, и средняя стоимость сотовой связи составила 385,5 рубля.