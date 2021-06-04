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Здоровье4 июня 2021 10:56

Минздрав: несколько стран обратились к РФ для взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса

С соответствующим предложением обратилась и Венгрия
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав: несколько стран обратились к РФ для взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса

Минздрав: несколько стран обратились к РФ для взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько стран, в том числе Венгрия, обратились к России с предложением взаимно признать паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Несколько стран обратились, в частности Венгрия. В целом мы поддерживаем признание, с Венгрией готовы рассмотреть», - сказал министр о предложении взаимно признать сертификаты вакцинации от COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству одобрений от государственных регуляторов. Препарат разрешили использовать уже в более чем 60 странах мира с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По данным Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составляет 97,6 процента.