Греф считает, что годовая инфляция в России не пробьет уровень в 6% Фото: Александр ГЛУЗ

Годовая инфляция в России вряд ли пробьет уровень в шесть процентов. Центральный банк страны контролирует данную ситуацию. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил в ходе беседы с журналистами глава «Сбербанка» Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

- Я не думаю, что инфляция пробьет барьер в шесть процентов. Вчера председатель Центробанка описала траекторию, которая соответствует нашим представлениям, что осенью скорее всего мы получим снижающийся тренд. Я не сомневаюсь, что Банк России справится, и в следующем году мы будем иметь контролируемую ситуацию, - сказал он.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России повышенная и приобретает все более устойчивый характер. По словам председателя регулятора, разгон инфляции помешает экономическому росту в государстве.