Сбербанк вновь запускает программу сельской ипотеки по ставке 2,7% с 4 июня 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сбербанк вновь запускает льготную программу «Сельская ипотека» по ставке в 2,7 процента с 4 июня текущего года. Об этом в пятницу сообщил в ходе беседы с журналистами замглавы правления Сбербанка Кирилл Царев.

- Мы очень надеемся, что будет востребована у сельчан, - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Программа сельской ипотеки – один из механизмов государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая была разработана российским Минсельхозом и направлена на повышение качества жизни на селе. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1 до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. После первого запуска данной программы в мае минувшего года выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит в 97 миллионов рублей был принят за восемь часов.