Теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по обвинению в "умышленном проигрыше" на Roland Garros

Яна Сизикова Фото: Instagram.com

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по подозрению в "умышленном проигрыше" на турнире Roland Garros.

Как передает газета Le Parisien, россиянку задержали вечером в минувший четверг, 3 мая, когда она выходила с сеанса массажа после матча Открытого чемпионата Франции. В номере отеля, где остановилась теннисистка, произвели обыски.

Сизикова в паре с Екатериной Александровой в 1/32 Roland Garros проиграла австралийскому дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович со счетом 1:6, 1:6.

Уточняется, что российская теннисистка стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (Теннисной антикоррупционной организации) и полиции Франции еще в октябре прошлого года. Тогда букмекеры обратили внимание на подозрительные ставки в матче первого круга парного турнира Rolland Garros, в котором Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграли Марии Циг и Кристине-Андрее Муту (6:7, 4:6).

Сизикова занимает 765-е место в рейтиге WTA. Единственный титул в карьере спортсменка выиграла в 2019 году на турнире в Лозанне в паре с Анастасией Потаповой.