Психолог посоветовала не отправлять в детские лагеря первоклашек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С приходом летних каникул многие дети собираются отправиться на отдых в оздоровительные лагеря. Но далеко не всем там бывает комфортно. Психолог Наталья Наумова назвала возраст, до которого не рекомендуется отправлять детей на самостоятельный отдых.

В основном детские лагеря рассчитаны на постояльцев от 7 до 18 лет. Некоторые первоклашки могут справиться без родителей и самостоятельно организовать свою жизнь.

- Но зачастую в этом возрасте дети чувствуют себя некомфортно, они еще не готовы к таким поездкам. Лучше всего начинать заезды со второго класса, при этом нужно учитывать мнение ребенка: хочет он в лагерь или нет, - советует ФАН эксперт.

Лучше всего отправляться в лагерь, где будут знакомые. Когда рядом есть друзья, проще приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Что касается подготовке к отдыху, то нужно обсудить со школьником предполагаемый досуг и сложные ситуации, рассказать, к кому он может обращаться за помощью.

- Ребенок должен знать, что даже если мамы нет рядом, ей можно позвонить по телефону. Обязательно нужно позитивно подходить к вопросу, рассказать, как это здорово, что он такой самостоятельный и взрослый, - добавила специалист.