Путин про «Северный поток – 2»: Политических рисков нет, это экономический проект Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим и коммерческим проектов, который не влечет никаких политических рисков. Об этом глава государства заявил в пятницу, 4 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

- Это - чисто экономический, коммерческий проект. Те, кто думает, что это в обход других - это не соответствует действительности. Маршрут из РФ в ФРГ по количеству километров короче, чем через европейские страны, Украину, Словакию. Он - короче и дешевле. Он экономически целесообразный. Это значит, что конечный потребитель будут получать дешевле. Ну сто раз говорили об этом, но пропаганда дурная забивает людям голову. Наши партнеры борются за свои национальные интересы. Проект должен быть реализован, - подчеркнул российский лидер.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Владимир Путин сообщил об успешном завершение прокладки труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

Глава государства также сказал, что вторая нитка «Северного потока – 2» будет достроена в течение 1,5-2 месяцев.