Путин: действия США наносят ущерб доллару как мировой резервной валюте Фото: REUTERS

Действия Соединенных Штатов наносят ущерб доллару как мировой резервной валюте. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил российский президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства отметил также, что в мировых расчетах нужна множественность резервных валют.

- Действия американской стороны наносят ущерб доллару как мировой резервной валюте. В настоящее время логика развития мировой экономической системы и валютной системы говорит о том, что необходима множественность резервных валют. Это поможет гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы, - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца.