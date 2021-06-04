Курц убежден, что ЕМА примет положительное решение по «Спутнику V» Фото: REUTERS

Европейское агентство лекарственных средств примет положительное решение по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 4 июня, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Политик отметил, что его государство закупит российскую вакцину, однако только после того, как препарат будет одобрен. По его словам, если в Евросоюзе российский препарат одобрили раньше, темпы вакцинации в Австрии могли быть более высокими.

Себастьян Курц также положительно оценил использование российской вакцины в более чем 60 странах и выразил личную благодарность президенту РФ Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией.

- Я хотел бы, господин президент, поблагодарить вас за вклад в этой области, ведь важно победить пандемию во всех странах мира, - отметил он, обращаясь к российскому лидеру.

Австрийский канцлер отметил необходимость как можно скорее вакцинировать жителей планеты, «независимо от того, где они живут».