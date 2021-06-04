Путин рассказал, что обсудит с Байденом на саммите

Владимир Путин рассказал, что обсудит с Джо Байденом на саммите Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что будет обсуждать на переговорах с американским коллегой Джо Байденом.

- Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Мы должны найти попытаться пути урегулирования этих отношений. Мы будем говорить о стратегической стабильности, пандемии, безопасности и вопросах эконического характера, — сообщил глава государства.

Напомним, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня текущего года в Женеве. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что повестки дня Москвы и Вашингтона к встрече президентов двух стран не совпадают, но российская сторона традиционно готова реагировать на любые постановки вопросов.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов поговорить с американским коллегой Джозефом Байденом на любые темы, в том числе обсудить с ним ситуацию с Белоруссией. Не исключено, что в ходе саммита главы государств может также затрагиваться тема Украины.