Путин заявил о желании США сдерживать развитие России Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин заявил о желании США сдерживать развитие России. Об этом глава государства рассказал во время своего выступления на ПМЭФ-2021.

Президент РФ также добавил, что между странами нет разногласий, однако одно есть с американской стороны к российской.

- "У нас нет разногласий с США. У них есть только одно разногласие - они хотят сдерживать наше развитие, говорят об этом публично. Все остальное - производная от этой позиции, - высказался глава государства.

Также Путин отметил, что все ограничения в сфере экономики, и различные попытки Штатов влиять на внутриполитические процессы РФ.

Напомним, с 3 по 5 июня 2021 года в России проходит Петербургский международный экономический форум. Среди приглашённых иностранных лидеров - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц, которые приняли участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.