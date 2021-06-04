Путин: Россия держит нейтралитет по внутриполитическим событиям в Белоруссии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает нейтральную позицию по внутриполитическим событиям в Белоруссии.

По его мнению, это дело белорусского народа. Об этом глава государства заявил во время выступления на ПМЭФ-2021.

Российский лидер сказал, что считает маловероятным, что на практике странам удастся найти единый подход к тому, что именно можно считать вмешательством в выборы.

- Истина всегда, как обычно, где-то там по середине находится. Поэтому лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим не спеша разобраться, - заявил Владимир Путин.

Глава государства также добавил, отметил, что в отношениях России и Белоруссии есть некоторые спорные вопросы, однако в целом работа стран по интеграции идет в позитивном ключе, а главное - с результатом.